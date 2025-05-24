Появились новые детали смертельной аварии в Подмосковье

Скорая пыталась добраться до пострадавших в ДТП в Подмосковье как можно быстрее, однако вечерние пробки на трассе М-12 сильно тормозили движение. Новые детали аварии раскрыл телеканал «360».

Отмечается, что пользователи «Яндекс.Карт» просили водителей пропустить машину скорой помощи.

Очевидица ДТП рассказала телеканалу, что их автомобиль тоже чуть не попал в аварию.

Пострадавших в ДТП на трассе М-12 эвакуируют в больницы Подмосковья

«В какой-то момент было сильное торможение, хорошо что у меня отец во время сообразил, а то влетели бы в минивэн. Моментально выскочили с машины. Я, отец и мама подбежали к женщине: она была в сознании. Потом увидели мужчину он был весь в крови, но жив», — поведала она.

Авария произошла в пятницу, 23 мая, на трассе М-12 Москва — Казань. Микроавтобус с пассажирами врезался в стоявшую легковую машину, жертвами ДТП стали ребенок и женщина. На место происшествия направилось большое количество бригад скорой помощи и вертолет.