Жителя Петербурга осудили за попытку поджога здания УФСБ

Суд в Санкт-Петербурге приговорил к десяти годам лишения свободы местного жителя за попытку поджога здания регионального УФСБ.

Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов города.

«Суд признал Юрия Петраша виновным в совершении террористического акта и приговорил к десяти годам лишения свободы», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее в ФСБ Татарстана заявили о задержании сотрудниками спецслужбы жителя региона, который готовил диверсию на одном из заводов в Казани.