Жителя Петербурга осудили за попытку поджога здания УФСБ

Жителя Петербурга осудили на десять лет тюрьмы за попытку поджога здания УФСБ
Суд в Санкт-Петербурге приговорил к десяти годам лишения свободы местного жителя за попытку поджога здания регионального УФСБ.
Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов города.
«Суд признал Юрия Петраша виновным в совершении террористического акта и приговорил к десяти годам лишения свободы», — приводит сообщение ТАСС.
Ранее в ФСБ Татарстана заявили о задержании сотрудниками спецслужбы жителя региона, который готовил диверсию на одном из заводов в Казани.