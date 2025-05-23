Суд вынес приговор пытавшемуся поджечь здание ФСБ петербуржцу

Суд приговорил петербуржца Юрия Петраша* к десяти годам лишения свободы за попытку поджога здания ФСБ. Об этом РИА Новости сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

По данным следствия, вечером 7 февраля Петраш, находясь на территории, которая прилегает к входу в здании УФСБ по Шпалерной улице, облил легковоспламеняющейся жидкостью входную дверь и поджег ее. После этого он подошел к другой входной двери этого же здания со стороны Захарьевской улицы и совершил аналогичные действия. В отношении Петраша было возбуждено уголовное дело по статье о теракте и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«Первый западный окружной военный суд огласил приговор Петрашу и назначил наказание в виде десяти лет лишения свободы с отбыванием первых двух лет в тюрьме, остальные — в колонии строгого режима», — сообщили в пресс-службе.

*внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.