На Урале арестовали женщину за попытку заказа убийства 12-летней дочери

В Челябинской области арестовали женщину, которая пыталась заказать убийство своей 12-летней дочери. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местное СУ СК.

Отмечается, что для организации убийства женщина попыталась подкупить своего знакомого. На такой шаг она решилась из-за конфликта — женщина предложила знакомому утопить девочку в реке. Однако, вместо этого мужчина обратился в полицию.

«В отношении обвиняемой в подстрекательстве к совершению убийства дочери избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 21 июля 2025 года», — сообщает СУ СК.

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