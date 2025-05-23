Тигры растерзали девятую жертву за 13 дней

В индийском штате Махараштра произошло девятое убийство человека тигром за тринадцать дней. Об этом сообщает Hindustan Times.

Согласно информации издания, жертвой стал 55-летний пастух. Вместе со своим племянником мужчина выгонял скот, когда внезапно на них напал тигр. В итоге дикое животное убило пастуха и серьезно ранило его родственника, однако последнему удалось сбежать и вызвать помощь. В данный момент он находится под наблюдением врачей в тяжелом состоянии.

Это убийство стало девятым за последние две недели. Первое нападение тигра произошло 10 мая — животное убило сразу трех человек. На следующий день было обнаружено тело 65-летней женщины из деревни Нагла. 13 мая тигр убил женщину из деревни Бадурни. 14 мая жертвой тигра стала женщина из деревни Карбада. 17 мая тигры из заповедника Тадоба-Андхар убили мужчину из деревни Бхандурна. Наконец, 18 мая тигр убил мужчину в лесном массиве Талохи.