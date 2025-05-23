Неизвестный мужчина открыл стрельбу на вокзале в Россоши. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации издания, мужчина открыл огонь по прохожим. В результате пострадал один человек — он получил ранение в грудь. В данный момент он находится в реанимации.

Преступнику удалось скрыться. В городе введен план «Перехват».

Помимо этого, Telegram-канал опубликовал запись с камеры наружного наблюдения, на запись которой попал момент начала стрельбы. На кадрах можно увидеть, как мужчина стоит у входа в магазин, после чего достает пистолет и начинает расстреливать окружающих.