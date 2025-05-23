Стало известно об обстреле российского судна "Атлантида"

Неизвестные обстреляли российское научно-исследовательское судно "Атлантида" 10 мая у мозамбикского побережья в Индийском океане. Как сообщила корреспонденту ТАСС пресс-атташе посольства России в Мозамбике Полина Жукова, никто из россиян на борту не пострадал.

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