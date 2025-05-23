Стало известно об обстреле российского судна "Атлантида"

Посольство РФ: научно-исследовательское судно РФ "Атлантида" обстреляли у Мозамбика 10 мая
Неизвестные обстреляли российское научно-исследовательское судно "Атлантида" 10 мая у мозамбикского побережья в Индийском океане. Как сообщила корреспонденту ТАСС пресс-атташе посольства России в Мозамбике Полина Жукова, никто из россиян на борту не пострадал.
"Неизвестные обстреляли российское научно-исследовательское судно "Атлантида" у мозамбикского побережья Индийского океана, - сказала она. - Никто из россиян не пострадал, был нанесен незначительный ущерб оборудованию. После этого судно совершило заход в порт Мапуту, а затем взяло курс на южноафриканский Дурбан".