Несколько человек пострадали при нападении с ножом на главном вокзале Гамбурга

Как минимум 12 человек пострадали в результате нападения с ножом на главном вокзале Гамбурга. Об этом сообщила газета Bild.

По информации издания, некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Федеральная полиция ФРГ, как указывает газета, задержала женщину.

Полиция Гамбурга подтвердила факт нападения с ножом на главном вокзале города. "Подозреваемый был задержан полицией", - сообщили местные правоохранители.

Инцидент произошел на платформе 13/14. Первоначально речь шла о восьми пострадавших, затем в полиции уточнили: трое пострадавших находятся в критическом состоянии, еще трое серьезно пострадали, шесть человек получили легкие травмы. Обстоятельства произошедшего и мотив злоумышленника пока не установлены.