Самолет Ан-2 выкатился за пределы полосы в Томской области

В Томской области самолет Ак-2 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Известно, что инцидент произошел около 19 часов по местному времени.

После посадки самолет Ан-2 выкатился за пределы ВПП на посадочной площадке Колпашево. Известно, что судно принадлежит компании, которая выполняет лесоавиационные работы.

"На борту самолета находилось три человека. В результате произошедшего имеются повреждения элементов конструкции самолета. Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются", - отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокуратура проведет проверку по данному факту.