Юная подражательница "битцевского маньяка" с жутким хохотом отправилась в СИЗО

По данным телеграм-канала SHOT, когда юную подражательницу "битцевского маньяка" отправляли под стражу, она заливисто хохотала. Вердикт судебной инстанции был встречен ею с довольной ухмылкой.

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Четырнадцатилетняя поклонница серийного убийцы Александра Пичушкина лишила жизни семилетнюю девочку в лесополосе в окрестностях бердянского предприятия.

14-летний подросток выследила маленькую ранее знакомую девочку и увела её в лесопосадку, где обвиняемая забила свою жертву до смерти молотком. На месте преступления убийца оставила записку с признанием в любви серийному маньяку Александру Пичушкину.

Способ убийства был скопирован с преступлений "битцевского маньяка": удар молотком по голове.