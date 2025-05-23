"Вердикт суда встретила довольная": юная подражательница "битцевского маньяка" с жутким хохотом отправилась в СИЗО
По данным телеграм-канала SHOT, когда юную подражательницу "битцевского маньяка" отправляли под стражу, она заливисто хохотала. Вердикт судебной инстанции был встречен ею с довольной ухмылкой.
Четырнадцатилетняя поклонница серийного убийцы Александра Пичушкина лишила жизни семилетнюю девочку в лесополосе в окрестностях бердянского предприятия.
14-летний подросток выследила маленькую ранее знакомую девочку и увела её в лесопосадку, где обвиняемая забила свою жертву до смерти молотком. На месте преступления убийца оставила записку с признанием в любви серийному маньяку Александру Пичушкину.
Способ убийства был скопирован с преступлений "битцевского маньяка": удар молотком по голове.