В Подмосковье произошел крупный пожар на складе

В подмосковных Котельниках произошел крупный пожар на складе. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Telegram-каналы.

Согласно имеющейся информации, горит здание оптового склада продовольственных товаров в районе Силикат. При этом пожар произошел в промзоне. Причины возникновения пожара пока неизвестны, информации о пострадавших не поступало.

Помимо этого, в сети появились кадры с места событий. На них можно увидеть огромный столб черного дыма, который поднимается на десятки метров над землей.

Ранее при пожаре в многоэтажке в Москве пострадали семь человек.