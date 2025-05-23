Росприроднадзор подготовил иски к владельцам затонувших в Черном море танкеров, не оплатившим добровольно ущерб. Об этом сообщила глава ведомства Светлана Радионова, передает РИА Новости.

«Будет суд. <...> На следующей неделе мы будем предъявлять оба иска одновременно. Пока мы ответов (от владельцев танкеров. — «Газета.Ru») не видим», — сказала она.

Радионова рассказала, что для компаний-владельцев танкеров заявленный срок на добровольную выплату ущерба заканчивается только на этой неделе.

Утром 15 декабря прошлого года танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе. Как заявили в Росморречфлоте, инцидент произошел из-за шторма.

По данным ведомства, в результате аварии один из кораблей получил повреждения и сел на мель. Второе судно, в свою очередь, легло в дрейф. Позже на месте происшествия зафиксировали разлив нефтепродуктов.