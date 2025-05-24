В Пятигорске на складе ликвидировали открытое горение

В Пятигорске ликвидировали открытое горение площадью 1 тыс. кв. метров на складе вторичной переработки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Дмитрий Ворошилов.
«22:55. Ликвидация открытого горения», — написал он.
Глава Пятигорска добавил, что проливка с целью недопущения возможного повторного возгорания продолжается.
Пожар возник днем 23 мая в промзоне города. На месте происшествия работали 50 человек и 13 единиц техники.
Пожар произошел на цокольном этаже торгового центра в Пятигорске
23 мая в МЧС сообщили о локализации крупного пожара в промзоне в Люберцах.
О пожаре на складе также сообщали местные жители. В промзоне находится оптовый склад продовольственных товаров.
Незадолго до этого сообщалось, что на месте происшествия в автосервисе на улице Промышленной была организована работа 20 сотрудников МЧС с привлечением семи единиц техники. Информация о пострадавших не поступала. В настоящее время выясняются причины возгорания.
Ранее пожарные потушили крупный пожар на хладокомбинате в ДНР.