Мать в Челябинске хотела убить 10-летнюю дочь за плохое поведение

46-летняя жительница поселка Измайловский Кизильского района Челябинской области подозревается в попытке организации убийства своей 10-летней дочери.

Женщина, недовольная поведением ребенка, предложила знакомому, ранее судимому мужчине, 100 тысяч рублей за убийство девочки. Предполагалось, что школьницу утопят в реке, передает URA.RU со ссылкой на источник, знакомый с обстоятельствами дела.

Однако задуманное не удалось реализовать — знакомый женщины сообщил о готовящемся преступлении в полицию. В отношении матери возбуждено уголовное дело о подстрекательстве к убийству. В ближайшее время суд определит меру пресечения.

Ранее сообщалось о трагедии в Уфе - умерла 15-летняя школьница. Девочка отравилась наркотиками.

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