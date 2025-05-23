Полиция Испании рассмотрела политический мотив среди версий убийства Портнова

В Испании продолжается расследование убийства Андрея Портнова, совершенного утром рядом со школой в пригороде Мадрида.

Испанская полиция рассматривает версию заказного убийства в отношении бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова, передает РИА «Новости». Газета Pais сообщила, что следствие не исключает политический мотив или возможные финансовые разногласия и сомнительные деловые сделки как причины преступления.

По данным издания, нападение было тщательно спланировано: убийца совершил девять выстрелов в спину Портнова, когда тот возвращался к автомобилю после того, как отвез детей в школу. После совершения преступления киллер скрылся с места происшествия с помощью сообщников, путь отступления был заранее подготовлен.

Правоохранители считают, что убийца вел наблюдение за Портновым в течение нескольких дней и хорошо знал его повадки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, очевидица заявила, что в момент убийства Андрея Портнова прозвучало шесть-семь выстрелов. Эксперты назвали возможных заказчиков преступления. Накануне убийство Портнова в Испании связали с деятельностью организованной преступности.