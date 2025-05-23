Экипаж вертолета Ми-8, который потерпел крушение в Орловской области, не выжил. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Московского военного округа.

Как рассказали в пресс-службе, воздушное судно рухнуло в безлюдной области, поэтому на земле никто не пострадал. Предварительно, причиной аварии стала техническая неисправность.

«Вертолет упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет. Экипаж погиб. Предварительная причина авиакатастрофы – техническая неисправность», — рассказали в Московском военном округе.

Стало известно о крушении вертолета в российском регионе

К месту крушения вылетела комиссия ВКС России. При этом, на территории Урицкого района проводятся оперативные действия со стороны полиции и МЧС.

Ранее в Орловской области потерпел крушение вертолет Ми-8.