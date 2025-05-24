Петербурженка подожгла отделение полиции, поверив мошенникам

В Петербурге 38-летнюю женщину подозревают в поджоге отделения полиции на Васильевском острове. Об этом сообщает «Фонтанка».

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Инцидент произошел на улице Кораблестроителей. Во время пожара обгорел актовый зал, сотрудники смогли ликвидировать возгорание до прибытия пожарных.

Сотрудники правоохранительных органов изучили записи с камер видеонаблюдения. Выяснилось, что к зданию подошла женщина, разбила окно и устроила пожар. После этого она прошла несколько дворов, села в автомобиль и уехала.

Позже ее задержали. По словам самой петербурженки, преступление она совершила из-за мошенников.

«В середине мая петербурженка обнаружила, что ее аккаунт на Госуслугах был взломан, от ее имени оформили кредиты», – сообщается в публикации.

Помимо этого, неизвестные обвинили ее в финансировании ВСУ.

Чтобы избежать уголовного дела, она решилась на поджог. Следователи возбудили уголовное дело по статье о совершении террористического акта.