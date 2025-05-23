С несовершеннолетней россиянкой жестоко расправились при попытке изнасилования

Мужчина расправился с 17-летней девушкой при попытке ее изнасилования в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Донбассе».

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Сообщается, что пострадавшая шла по улице, рядом с ней остановился 33-летний мужчина и предложил подвезти. В дороге он заявил, что ему ненадолго нужно заехать в Дзержинск.

Водитель остановился в безлюдном месте и начал приставать к несовершеннолетней. Девушка попыталась дать отпор, злоумышленник ударил ей ножом в сердце.

После убийства он закопал подростка в лесополосе, сжег ее одежду и помыл машину. Однако преступник все равно был задержан.

Подозреваемый уже признал свою вину, он ранее был судим за грабеж и разбой.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске предстанет перед судом 54-летний мужчина, обвиняемый в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних.