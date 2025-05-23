Суд в Москве вынес приговор массажисту, изнасиловавшему клиентку

Хорошевский районный суд Москвы приговорил к 3,6 года колонии 39-летнего массажиста, который изнасиловал клиентку во время сеанса. Об этом в пятницу, 23 мая, сообщили в пресс-службе столичного Следственного комитета.

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— В Москве вынесен приговор сотруднику массажного салона, виновному в совершении преступления в отношении девушки. Хорошевским районным судом города Москвы ему назначено наказание в виде 3,6 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, — рассказали в официальном Telegram-канале ведомства.

По словам пострадавшей, массажист прикасался к ее интимным частям тела. Владелица массажного салона заявляла, что раньше на массажиста никто не жаловался, все утверждали, что были довольны сеансами. После произошедшего Хорошевский районный суд Москвы отправил массажиста в СИЗО на два месяца, до 2 февраля. А в середине января следователи направили уголовное дело в суд.