В Херсонской области пять человек пострадали при обстрелах ВСУ за сутки

Пять мирных жителей Херсонской области ранены в результате ударов со стороны ВСУ за сутки. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"За последние 24 часа из-за обстрелов противника пострадали пять человек. В Каховке враг целенаправленно ударил по гражданскому объекту - обыкновенной пилораме.

Ранения получили три мирных жителя. Они госпитализированы в Каховскую ЦРБ. В Алёшкинском округе пострадали два местных жителя. Они доставлены в больницу", - написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, ВСУ также наносили удары по населенным пунктам Алёшки, Великая Лепетиха, Голая Пристань, Днепряны, Казачьи Лагеря, Новая Каховка и другим.