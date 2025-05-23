Сообщается, что в Тронхеймс-фьорд произошла необычная авария: контейнеровоз длиной 135 метров сел на мель всего в нескольких метрах от порта. После чего грузовой корабль врезался в палисадник у жилища Йохана Хелберг, не причинив при этом никаких повреждений или разливов нефти. Власти планируют эвакуировать судно во время следующего прилива, чтобы избежать экологической катастрофы.

На опубликованных фотографиях видно, насколько близко корабль был к тому, чтобы врезаться в дом норвежца Хелберга. Он же, несмотря на масштаб происшествия, не проснулся во время инцидента. Только позже, когда сосед постучал в дверь, чтобы проверить его состояние, он понял, что случилось.

«Звонок в дверь раздался в то время, когда я не очень люблю открывать дверь», — рассказал он.

Мужчина добавил: «Мне нравится снова ложиться спать. Но звонок был очень настойчивым, и я, в конце концов, пошел открывать. Там стоял парень, которого я очень хорошо знаю, и смотрел на меня с изумлением, спрашивая: "Ты что, не видел этот корабль?"».

После обнаруженного норвежец сохранял спокойствие, отметив, что он был очень удивлен, увидев большой корабль. По его словам, он вытянул шею, чтобы увидеть нос судна.

На борту судна, зарегистрированного на Кипре, находились 16 членов экипажа. Руководитель местной полиции Роджер Густафсон сообщил, что начато расследование для выяснения причин случившегося. В настоящее время нет никаких подозрений, что кто-либо находился в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.

«Обычно корабли поворачивают во фьорд налево или направо. Но в этом случае все шло прямо, — добавил Хелберг, проживший в доме 25 лет. — Это было очень близко к дому».

Исполнительный директор NCL Бенте Хетланд заявила, что «нет оснований полагать, что это было сделано намеренно».