Украинские СМИ сообщили, что в Киеве женщина открыла огонь по подъезду дома. Уточняется, что инцидент произошел в Днепропетровском районе города.

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По информации СМИ, женщина рядом с подъездом дома достала оружие и открыла огонь, сейчас правоохранители устанавливают личность нарушительницы и обстоятельства инцидента.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего. На месте происшествия работают следователи, устанавливается личность нарушительницы.