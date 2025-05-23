Певицу Талисман Омарову избили до смерти

Певицу Талисман Омарову, которая исполняла песни на аварском языке, избил сковородкой до смерти ее сожитель, сообщает «Сапа Кавказ».

Инцидент произошел в доме на улице Кавказская в Каспийске, где 47-летняя певица и 34-летний сожитель снимали квартиру.

Несколько дней назад, когда пара выпивала между ними вспыхнула ссора. Мужчина набросился на женщину и избил ее. Талисман Омарова скончалась на месте.

Мужчину задержали, возбуждено уголовное дело об убийстве.