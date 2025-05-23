Певицу Талисман Омарову в Каспийске избил до смерти ее сожитель

Московский Комсомолец

Певицу Талисман Омарову, которая исполняла песни на аварском языке, избил сковородкой до смерти ее сожитель, сообщает «Сапа Кавказ».

Певицу Талисман Омарову избили до смерти
© Московский Комсомолец

Инцидент произошел в доме на улице Кавказская в Каспийске, где 47-летняя певица и 34-летний сожитель снимали квартиру.

Несколько дней назад, когда пара выпивала между ними вспыхнула ссора. Мужчина набросился на женщину и избил ее. Талисман Омарова скончалась на месте.

Мужчину задержали, возбуждено уголовное дело об убийстве.

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