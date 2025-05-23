Грозовые ливни в Индии за одну ночь унесли жизни почти 50 человек

Сильные грозовые дожди и шквальный ветер, обрушившиеся на северный индийский штат Уттар-Прадеш в ночь со среды на четверг, унесли жизни как минимум 45 человек.

Стихия затронула несколько округов региона, нанеся наибольший ущерб сельским территориям. По информации местных властей, в настоящее время ведутся спасательные работы, а семьям погибших и пострадавшим окажут финансовую помощь.

Метеорологи прогнозируют продолжение непогоды: ожидаются проливные дожди и ветер скоростью от 60 до 100 км/ч вплоть до начала следующей недели. В ряде районов объявлены «оранжевый и «красный уровни погодной угрозы, сообщает Times of India.

До этого на Нью-Дели внезапно обрушился крупный град. Скорость ветра достигала 79 км/ч, что привело к массовому падению деревьев и обрушению конструкций. В нескольких районах были зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и подтопления дорог, что парализовало движение общественного транспорта. На проезжую часть попадали обломки, принесенные ветром, в том числе на рельсы. Авиакомпании, работающие в аэропорту индийской столицы, заранее предупредили пассажиров о возможных задержках и изменениях расписания рейсов.

Ранее сообщалось, что метеорологическое лето в Москве наступило на четыре дня раньше климатических сроков. Резкое потепление началось накануне, 22 мая. Несмотря на относительно прохладное утро с ночным минимумом температуры всего лишь 6,2 градуса тепла, днем воздух прогрелся до плюс 23. Это позволило средней суточной температуре достичь показателя плюс 15,5. Преодолев рубеж в плюс 15, столица официально вступила в период метеорологического лета раньше обычного климатического графика на целых четыре дня. Согласно долгосрочным прогнозам, подобная теплая погода сохранится еще около пяти-шести дней подряд.