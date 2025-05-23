Россияне несколько часов ехали с трупом в поезде

Пассажиры поезда Казань — Новосибирск несколько часов ехали с трупом в поезде. Об этом сообщил Telegram-канал «Жесть Казани».

По данным российского издания, мужчина, купивший место на боковой полке в плацкарте, внезапно почувствовал себя плохо. Спасти его не удалось. Передать тело удалось только на станции в Сургуте, которая оказалась в нескольких сотнях километров.

Пассажиры жаловались, что провели большую часть пути лицом к лицу с синими ногами, торчащими из-под простыни.

До этого сообщалось, что человек стал жертвой происшествия с ремонтным поездом в Новой Москве.

Еще раньше стало известно о смерти водителя столкнувшегося с поездом под Волгоградом КамАЗа.