Под Москвой мигрантка несколько раз ударила чужого ребенка на детской площадке

В городе Мытищи Московской области мигрантка несколько раз ударила чужого ребенка на детской площадке, МВД России по Подмосковью.

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По данным ведомства, 30-летняя женщина несколько раз ударила незнакомого восьмилетнего мальчика, после чего покинула двор. Отец школьника обратился в полицию. Причину конфликта между иностранкой и россиянином в правоохранительных органах не назвали.

Женщина уже привлекалась к ответственности — в отношении нее составлены административные протоколы по статьям о неисполнении родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних и нарушении иностранным гражданином режима пребывания в Российской Федерации.

Ранее в Обнинске мигрантка набросилась на ребенка с жестяной банкой из-за конфликта с ее сыном на спортивной площадке. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.