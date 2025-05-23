Зять нанял киллера за миллион, чтобы убить тестя в российском городе

Тихий курортный город Ейск в Краснодарском крае всколыхнула шокирующая история: 33-летний местный житель попытался организовать убийство собственного тестя.

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Как установили правоохранители, в семье годами копились напряжённые отношения. Конфликт между зятем и тестем возник из-за грубого обращения последнего с покойной супругой, постоянных ссор с дочерью, а также его связи с другой женщиной вскоре после смерти жены. Со временем обида переросла в жажду мести, и мужчина решил устранить свёкра, прибегнув к услугам наёмного убийцы.

Однако планы заказчика не остались незамеченными: правоохранительные органы взяли его деятельность под контроль. Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю, роль исполнителя взял на себя сотрудник полиции, согласившийся на сделку за 1 млн рублей. Обвиняемый передал подставному киллеру адрес жертвы, распорядок её передвижений и фотографию, настаивая на инсценировке естественной смерти путём введения смертоносного препарата.

В качестве аванса злоумышленник перевёл 100 тыс. рублей. 21 мая, получив фальшивые фотоотчёты о «выполнении заказа», он передал оставшиеся 900 тыс. рублей, после чего был задержан совместной группой УФСБ и УУР ГУ МВД по краю.

В рамках уголовного дела проводятся следственные мероприятия для установления всех обстоятельств преступления и формирования доказательной базы, отметили в ведомстве.