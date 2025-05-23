Россиянин назвал гонорар от украинского куратора за взрыв на параде в Калининграде

Россиянин признался, что украинский куратор обещал ему 205 тысяч долларов за подрыв на параде 9 Мая в Калининграде. Об этом ТАСС сообщили в ФСБ.

25-летний задержанный на допросе назвал свой гонорар за преступление. Куратор поручил ему забрать из тайника самодельное взрывное устройство и установить его на пути следования военной техники.

По данным ФСБ, россиянин добровольно вступил в запрещенную в России террористическую организацию. В апреле с ним через Telegram связался украинский куратор и дал задание на совершение теракта во время празднования 80-летия Победы.

О задержании подозреваемого стало известно ранее 23 мая. Возбуждено уголовное дело по статьям 205.1 («Содействие террористической деятельности») и 281.1 («Содействие диверсионной деятельности») УК РФ.