Житель Подмосковья набрал кредитов и солгал полиции о мошенниках

Жителя подмосковного Лыткарино осудили за ложный донос о якобы оформлении на него кредитов без его ведома, сообщила прокуратура области.

© Мослента

В прошлом году мужчина набрал 14 микрозаймов на 163 тысячи рублей, а в сентябре обратился в полицию, где солгал, что все эти кредиты якобы оформили мошенники, о чем он не знал. Утверждается, что в МВД его при подаче заявления предупреждали об уголовной ответственности за заведомо ложный донос.

Обман вскрылся в ходе расследования. Тем самым лыткаринец не хотел выплачивать кредиты.

В суде он полностью признал вину. Его по части 1 статьи З06 УК РФ приговорили к 80 часам обязательных работ.

Ранее в Москве 17-летний подросток стал жертвой мошенников и оформил кредит на свою спавшую мать, используя отпечаток ее пальца. Подростку позвонил неизвестный и представился сотрудником медицинского учреждения.