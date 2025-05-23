Россиянин хотел взорвать колонну военных на параде 9 Мая в Калининграде
В Калининграде силовики задержали мужчину, планировавшего устроить теракт на 9 Мая. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.
«Злоумышленник по полученному в мессенджере... заданию украинского куратора готовил подрыв взрывного устройства на маршруте следования парадной колонны военнослужащих», - говорится в пресс-релизе ведомства.
Возбуждено уголовное дело по факту содействия террористической и диверсионной деятельности. Теперь задержанному грозит до 20 лет колонии.
В настоящее время фигурант находится под стражей.