Россиянин хотел взорвать колонну военных на параде 9 Мая в Калининграде

В Калининграде силовики задержали мужчину, планировавшего устроить теракт на 9 Мая. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.

«Злоумышленник по полученному в мессенджере... заданию украинского куратора готовил подрыв взрывного устройства на маршруте следования парадной колонны военнослужащих», - говорится в пресс-релизе ведомства.

Возбуждено уголовное дело по факту содействия террористической и диверсионной деятельности. Теперь задержанному грозит до 20 лет колонии.

В настоящее время фигурант находится под стражей.