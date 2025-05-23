Экс-барабанщик Devil Wears Prada погиб в авиакатастрофе в США

Бывший барабанщик группы Devil Wears Prada Дэниэл Уильямс погиб в результате падения частного самолета в Калифорнии. Об этом сообщила пресс-служба музыкального коллектива, пишет РИА Новости.

В аккаунтах в социальных сетях группы была опубликована фотография Уильямса с подписью: «Нет слов. Мы обязаны тебе всем. Любим тебя вечно».

Также среди погибших и сооснователь агентства по поиску музыкальных талантов Sound Talent Group Дэйв Шапиро.

Представитель Sound Talent Group сообщил, что на борту самолета находились трое сотрудников компании, пишет Daily Mail.

«Мы опустошены потерей нашего соучредителя, коллег и друзей. Наши сердца с их семьями и всеми, кого затронула сегодняшняя трагедия», - пояснил он.

При этом накануне трагедии Дэниэл Уильямс разместил в соцсетях видео посадки в самолет в Нью-Джерси и фото за штурвалом с подписью «Вот и мы», где он в шутку назвал себя «вторым пилотом».

Самолет Cessna 550 потерпел крушение около аэропорта Монтгомери в районе Сан-Диего 22 мая в 03:45 по местному времени. Самолет сначала повредил линию электропередач, а потом врезался в жилой дом. В результате разлива авиационного топлива и возникшего пожара сгорели более 10 домов, были повреждены машины, отмечает CNN.

При этом аудиозаписи свидетельствуют, что перед авиакатастрофой пилот сообщил о нахождении недалеко от запланированного места посадки - аэропорта Монтгомери-Гиббс. И «не было никаких признаков возникновения проблемы или объявлений о чрезвычайной ситуации».