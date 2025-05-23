У берегов США произошло мощное землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщила Геологическая служба страны.

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Подземные толчки были зафиксированы в пятницу, 23 мая, в 05:30 по московскому времени (18:30 по местному времени). Эпицентр землетрясения располагался в 121 километре на северо-восток от города Акутан, население которого составляет около тысячи человек. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Информация о пострадавших и повреждениях не уточняется.

Ранее сейсмологи рассказали о землетрясении в Японии, которое оказалось еще мощнее — его магнитуда составила 5,4. Оно произошло в 06:28 по местному времени (00:28 по московскому времени) в 34 километрах на юго-запад от населенного пункта Уракава.