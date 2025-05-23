В Россию экстрадируют разыскиваемого более 11 лет главу наркокартеля

В Азербайджане задержан гражданин Таджикистана Эмомов Тагаймурод, который обвиняется в импорте в Россию нескольких сотен килограммов героина.

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Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«В настоящий момент он ожидает экстрадиции на территорию Российской Федерации», — отметили в ведомстве.

По версии обвинения, Эмомов через сеть курьеров ввозил в Россию сотни килограммов героина.

Ранее сообщалось, что в Московском регионе задержали десять человек, подозреваемых в обналичивании денег от сбыта наркотиков через даркнет-площадку. По данным МВД, сумма легализованных средств могла превысить 1 млрд рублей.