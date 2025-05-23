Прокуратура Кореи всерьез взялась за бывшую первую леди Ким Гон Хи

После импичмента президента Юн Сок Ёля южнокорейская прокуратура активизировала расследование в отношении его супруги, бывшей первой леди Ким Гон Хи. Долгое время дело буксовало, вызывая критику со стороны оппозиции и гражданского общества, однако теперь политическая конъюнктура резко изменилась. Обвинения, ранее названные "необоснованными", в том числе и правящей партией, стали предметом пристального внимания следственных органов. Более того, с официальными извинениями за поведение Ким выступила и та самая партия, что еще вчера называла скандал "охотой на ведьм".

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В настоящий момент следствие развивается сразу по нескольким направлениям. Центральным фигурантом оказался скандально известный шаман Чон Сон Бэ (известный как "Кончжин-попса"), которому Ким Гон Хи якобы обязана своими связями с влиятельной и богатой сектой "Церковь объединения". Согласно данным прокуратуры, он передал два роскошных женских аксессуара - сумки Chanel - сотруднице президентской администрации Ю Гён Ок, которая, в свою очередь, обменяла их в бутике на другие товары, доплатив по карте. Ю уже запрещен выезд за границу, как и главе "Церкви объединения" Хан Хак Ча.

Но это только верхушка айсберга. Второй бывший сотрудник администрации - по фамилии Чо - подозревается в содействии лоббизму: через него могло проходить продвижение проекта по освоению земель на реке Меконг в Камбодже с использованием корейской госпрограммы ODA (государственная помощь развитию). Примечательно, что вскоре после личной встречи одного из лоббистов с президентом Юном в 2022 году, южнокорейский минфин удвоил лимит льготных кредитов для Камбоджи.

В деле стали всплывать и имена из предыдущих скандалов. Все тот же Чо фигурировал в истории с пастором Чхве Чжэ Ёном - проживающим в США религиозным деятелем, который, по некоторым данным, просил Ким Гон Хи содействовать перезахоронению политика корейского происхождения в Национальном кладбище. Взамен, как утверждается, он дарил ей украшения - в том числе дорогое ожерелье - и брендовые аксессуары, включая сумку Dior. Посредником вновь выступал Чо, передававший также контактные данные чиновников Министерства по делам патриотов и ветеранов. По данным следствия, Чхве неоднократно звонил Чо после этих "просьб", получая в ответ откровенные упоминания о "сигналах из Сочхо-дона", то есть - от Ким Гон Хи.

Не остался в стороне и третий фигурант - Чон, бывший сотрудник компании Covana Contents, основанной Ким Гон Хи. Он, по утверждению прокуратуры, контактировал с окружением шамана Чона вплоть до его ареста и даже сменил телефон после появления первых подозрений.

Особо настораживает тот факт, что все трое подозреваемых - бывшие сотрудники так называемого Второго офиса первой леди при президентской администрации, а значит - люди из ближайшего круга. Прокуратура уже провела обыски в квартире Ким Гон Хи в Сочхо-доне, в офисе Covana Contents, а также в жилищах фигурантов дела. Следователи заявили, что намерены допросить всех бывших помощников Ким Гон Хи.

Критики же указывают, что прокуратура ведет себя как флюгер. По мере смены политического климата в стране трансформируется и подход следователей. Еще недавно неприкосновенная первая леди сегодня становится объектом полномасштабного уголовного преследования. Что раньше считалось "вторжением в частную жизнь", теперь официально называется "вмешательством в государственные дела через темные каналы".

Примечательно, что до импичмента Юна прокуратура явно не рвалась в бой в отношении дел, связанных с первой леди. Расследования были проведены, но многие считали их поверхностными и сделанными с явной целью снять обвинения. Теперь же все поменялось. Вопрос уже не в том, коснется ли жену экс-президента обвинительный акт - а когда именно это произойдет.

В самой прокуратуре отрицают политическую мотивацию, утверждая, что изменения в подходе вызваны новыми обстоятельствами, а также тем фактом, что Ким Гон Хи больше не имеет статуса, затруднявшего ее вызов на допросы. Впрочем, секретом Полишинеля является тот факт, что Юн Сок Ёль очень негативно и нервно реагировал на попытки "дотянуться" до его жены, что следователи корейской прокуратуры явно принимали во внимание, пока тот был президентом.