Российский турист погиб в Таиланде

Турист из России погиб в курортном городе Паттайя в Таиланде после падения с высоты. Об этом сообщает местное издание Bangkok Post.

© m24.ru

Погибшему было 27 лет, он выпал с девятого этажа многоквартирного дома в районе Джомтьен. По версии следствия, турист мог перенести приступ психоза после употребления каннабиса.

Тело россиянина отправили на судмедэкспертизу, на которой специалисты установят точную причину смерти.

Ранее автобус с российскими туристами попал в аварию в окрестностях города Хагуэй-Гранде на Кубе. В результате происшествия был госпитализирован один человек.

Еще один инцидент произошел в Турции, где перевернулся автобус с туристами из РФ. Всего в салоне находились 25 россиян. После ДТП в местные больницы были доставлены 17 граждан РФ.