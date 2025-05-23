Аборигены Амазонии судятся с американскими медиа

Племя марубо из бразильской Амазонии подало коллективный иск к газете New York Times, а также изданиям TMZ и Yahoo за публикации, которые, по их мнению, создали ложный образ сообщества, «помешанного на технологиях и порнографии».

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Иск подан в суд Лос-Анджелеса с требованием компенсации в сотни миллионов долларов. Об этом сообщило издание Associated Press.

Поводом стал репортаж NYT о том, как подключение к Starlink якобы привело к зависимости от соцсетей и порно среди жителей племени. Позже авторы частично опровергли свои выводы, а Илон Маск также выступил в защиту марубо.

Теперь племя требует возмещения морального ущерба за дискредитацию и расистские стереотипы.

Ранее сообщалось, что Минобороны требует взыскать с РЖД более 30 млн рублей по новым искам.