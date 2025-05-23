Из-за падения беспилотника в российском городе пострадали восемь человек

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что восемь человек пострадали из-за падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) и последовавшего пожара в промышленной зоне Ельца. Об этом он написал в Telegram-канале.

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Артамонов заверил, что все пострадавшие получают медицинскую помощь. Он добавил, что обломки беспилотника упали на крышу жилого дома. Жильцов оперативно эвакуировали, никто не пострадал, здание не получило повреждения.

Ранее в Ельце произошел пожар на территории завода после массированной атаки беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Артамонов предупредил местных жителей, что в городе могут ограничивать работу мобильного интернета, чтобы повысить эффективность защиты от дронов.