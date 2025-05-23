В Ельце после атаки беспилотников повреждены 20 квартир

В Ельце после падения обломков БПЛА на пятиэтажный дом повреждения получили 20 квартир. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Одна из квартир на верхнем этаже повреждена наиболее сильно. Ее жилец не пострадал. Он временно поживет у родственников.

В здании необходимо заменить остекление и отремонтировать крышу. Артамонов заверил, что власти окажут жильцам все необходимое содействие в восстановлении дома.

Относительно пострадавших при пожаре после падения БПЛА на промплощадке в Ельце губернатор отметил, что тяжелых случаев нет. Он пожелал всем скорейшего выздоровления.

Ночью Елец подвергся налетам беспилотников. Обломки нейтрализованных дронов упали на жилой дом и территории промзоны. На объекте возник пожар.