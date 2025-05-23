В Ельце после атаки беспилотников повреждены 20 квартир

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В Ельце после падения обломков БПЛА на пятиэтажный дом повреждения получили 20 квартир. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В Ельце после атаки беспилотников повреждены 20 квартир
© РИА Новости

Одна из квартир на верхнем этаже повреждена наиболее сильно. Ее жилец не пострадал. Он временно поживет у родственников.

В здании необходимо заменить остекление и отремонтировать крышу. Артамонов заверил, что власти окажут жильцам все необходимое содействие в восстановлении дома.

Относительно пострадавших при пожаре после падения БПЛА на промплощадке в Ельце губернатор отметил, что тяжелых случаев нет. Он пожелал всем скорейшего выздоровления.

Ночью Елец подвергся налетам беспилотников. Обломки нейтрализованных дронов упали на жилой дом и территории промзоны. На объекте возник пожар.

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Игорь Артамонов
Елец
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