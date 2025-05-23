У россиянина украли из номера в гостинице Парижа сотни тысяч рублей

У российского туриста украли из номера гостиницы в Париже сотни тысяч рублей. Об этом он рассказал в своем аккаунте @pro_english_blin в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Lenta.ru

По словам автора публикации, он приехал в Париж 15 мая и положил деньги и банковские карты в сейф своего номера. Спустя несколько дней россиянин попытался открыть сейф, однако код оказался неверным. Тогда администрация отеля вызвала специалиста, который вскрыл замок. Но внутри лежали лишь российские банковские карты — а вот казахские карты и наличные в размере 4,4 тысячи евро (400 тысяч рублей) пропали.

В полиции помогать отказались — якобы на сейфе слишком много отпечатков, чтобы искать по ним преступника. «Единственная возможная причина такого безразличия — причастность самой администрации к этому преступному беспорядку», — заметил автор ролика. Он предположил, что кто-то вынес сейф из номера и вскрыл его.

Ранее у российской тревел-блогерши украли дорогостоящие украшения Tiffany из номера отеля в Китае. По словам автора ролика, изделия лежали на тумбочке до уборки, а сразу после на месте их не оказалось.