Землетрясение магнитудой 5,4 зарегистрировали у берегов Японии

Землетрясение произошло у берегов Японии. Как сообщила Геологическая служба США, магнитуда колебаний земной коры составила 5,4.

По её данным, которые приводит ТАСС, эпицентр землетрясения располагался в 34 км к юго-западу от населённого пункта Уракава на острове Хоккайдо, население которого составляет 12 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 59 км.

Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 6,1, которое зарегистрировали у берегов греческого острова Крит.