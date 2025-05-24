Многодетной матери предложили отправиться на СВО после кражи 45 тыс. рублей

Полицейские в Ростовской области предложили матери троих детей пойти на СВО после кражи, чтобы избежать уголовного наказания. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

30-летняя жительница Каменска-Шахтинского перевела 45 тыс. рублей с чужого счета на свой, тайно взяв телефон хозяина, оказавшись в гостях. После того, как это было обнаружено, ее быстро раскрыли, после чего она сразу же вернула часть суммы. Тем не менее в отношении нее было возбуждено уголовное дело. Ей грозит шесть лет лишения свободы. На этом фоне полицейские сказали ей, что отправка на фронт позволит избежать лишения свободы. Тем не менее женщина отказалась от предложения, подчеркнув, что ей не с кем будет оставить несовершеннолетних детей.

В октябре 2024 года президент России Владимир Путин подписал два закона, которые предоставляют отсрочки наказания осужденным беременным женщинам, а также матерям и отцам детей до 14 лет, приговоренным к ограничению свободы.

Первый закон дает суду возможность отсрочить реальное отбывание наказания беременным женщинам. Также это коснется женщин и мужчин, которые воспитывают одного ребенка до 14 лет. Речь идет о родителях-одиночках. Вторым законом изменена часть девятая статьи 175 Уголовно-исполнительного кодекса. После слов «принудительным работам» эта часть дополняется словами «ограничению свободы».