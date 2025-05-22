Пьяный мужчина устроил стрельбу с балкона по прохожим в Кузбассе

В Кемеровской области задержан местный житель, который решил пострелять с балкона из пневматики и случайно ранил прохожего. Об этом сообщает областное управление МВД.

© Газета.Ru

Инцидент произошел во дворах жилых домов на Комсомольском проспекте. 38-летний местный житель распивал у себя дома спиртные напитки и решил потренироваться в меткости. Он достал пневматический пистолет и произвел несколько выстрелов, одна из пуль угодила в проходившего под окнами мужчину.

Прохожий сделал стрелявшему замечание, однако тот произвел несколько выстрелов в сторону оппонента. Кемеровчанин вызвал полицию и отказался от медицинской помощи. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, фигуранту может грозить до семи лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Тверской области мужчина случайно выстрелил в соседа на охоте. Петербуржец отправился на охоту, с собой у мужчины было ружье Huglu Veyron. В какой-то момент он заметил на дереве силуэт и решил, что это птица. Охотник произвел два выстрела дробью и понял, что на дереве пряталась не птица, а сосед по даче Семен. За нарушение правил охоты стрелка привлекли к административной ответственности, и взыскали с него штраф 500 рублей. Пострадавший сосед претензий к петербуржцу не имеет.