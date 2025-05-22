СК завел дело о теракте по факту ранения главы Беловского района Волобуева

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте по факту ранения главы Беловского района Курской области Николая Волобуева в результате атаки украинского беспилотника. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"22 мая украинские военнослужащие, используя беспилотный летательный аппарат, сбросили взрывное устройство на гражданский автомобиль, передвигавшийся в селе Белица Беловского района Курской области. В результате произошедшего ранение получил глава района Николай Волобуев. <...> Действия украинских боевиков квалифицированы как террористический акт (ч. 2 ст. 205 УК РФ)", - говорится в сообщении.