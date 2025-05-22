Арестованы два фигуранта дела о хищении 800 млн рублей из гособоронзаказа

Московский суд отправил под домашний арест еще двух фигурантов дела о хищении 800 миллионов рублей. Об этом сообщает Следственный комитет.

Отмечается, что под арест были отправлены генеральный директор ООО «Десятый подшипниковый завод» Александр Дьяченко, а также Феликс Захарцов. Оба фигуранта уже дают признательные показания.

Согласно версии следствия, руководство завода состояло в сговоре с чиновником из Минобороны и несколькими гражданскими лицами. В результате группа преступников смогла похитить более 800 миллионов рублей — часть из них на контрактах на поставку подшипников. При этом сторона обвинения также считает, что цены были искусственно завышены.

Ранее руководитель астраханской компании получил 7,5 года колонии за хищение.