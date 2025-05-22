В США казнен мужчина, не признавший вину за убийство жены и двух ее сыновей

Заключенный из Теннесси Оскар Смит был казнен с помощью смертельной инъекции за совершенное в 1989 году убийство своей бывшей жены Джудит Смит и ее сыновей-подростков, 13-летнего Джейсона и 16-летнего Чада Бернеттов.

75-летний Смит настаивал на своей невиновности и в последнем слове сказал: "Кто-то должен сказать губернатору, что система правосудия не работает". Свидетели также слышали слова осужденного: "Я не убивал ее". В недавнем интервью Associated Press он уверял, что стал жертвой судебной системы.

Смит был приговорен к смертной казни в июле 1990 года. В 2022 году защита пыталась инициировать возобновление расследования, заявив о новых доказательствах - на ноже, являвшимся орудием убийства, были найдены ДНК постороннего человека. Судья округа Дэвидсон отклонил ходатайства и заявил, что все имевшиеся доказательства вины осужденного были неопровержимы. Среди них, например, показания двоих коллег Смита о том, что он подговаривал их убить свою супругу и ее сыновей. Также, незадолго до трагедии мужчина оформил на членов своей семьи страховые полисы. Кроме того, на записи службы 911 можно услышать, как один из мальчиков за мгновения до гибели крикнул: "Фрэнк, нет!". Фрэнком Оскара Смита называли близкие.

Тогда же, в 2022 году, приговор Смиту едва не привели в исполнение. Его спасла неожиданная отсрочка от губернатора Билла Ли. Позже оказалось, что препараты для умерщвления приговоренных не были должным образом протестированы.