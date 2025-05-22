Мошенники украли у пенсионера 5 млн рублей, которые он копил всю жизнь

В Туапсе пожилой мужчина лишился сбережений, поверив мошенникам. Об этом сообщает Telegram-канал «У Черного моря. Туапсе».

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Преступники связались с пенсионером и убедили пожилого мужчину снять все накопленные за жизнь средства со счета. Они на такси доставили его в город Азов, где потерпевший передал незнакомцам 5 млн рублей.

Сотрудники полиции в данный момент выясняют детали и обстоятельства случившегося. Проводится комплекс мероприятий для установления и задержания подозреваемых.

До этого обещавший россиянке безбедную жизнь альфонс сбежал с ее миллионами. Аферист убедил ее отдать деньги, однако как только женщина выполнила его просьбу, он пропал. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 32-летний безработный.