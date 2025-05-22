В Словакии задержали неонацистов из «Вальхаллы»

Словацкая полиция задержала 20 членов неонацистской группировки «Вальхалла», 14 из которых обвинила в экстремизме. Об этом сообщило информационное агентство TASR.

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По информации агентства, решение о взятии трех членов группировки вынес Специальный уголовный суд. Задержанных подозревают в совершении преступлений с экстремистским подтекстом в Братиславе.

TASR со ссылкой на словацкие СМИ также сообщил, что 14 обвиняемых членов группировки распространяли экстремистские материалы, более того, они открыто проявляли симпатии к расовой и религиозной нетерпимости, попиранию прав человека и гражданских свобод.

В марте сотрудники Федеральной службы безопасности РФ задержали жителя Островского района Псковской области после публикации экстремистских материалов в интернете. Сообщалось, что подозреваемый открыто публиковал в социальной сети «ВКонтакте» материалы с призывом совершить насилие в отношении представителей власти. Также в его постах пропагандировалась деятельность организации, которая признана на территории России террористической.