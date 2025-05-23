Пермский таксист спас пенсионерку от мошенников - в первый раз старушка отдала им больше 1,7 миллиона рублей

В Перми бдительный таксист предотвратил крупное мошенничество, жертвой которого едва не стала пожилая женщина.

Пенсионерке позвонила лжесотрудница юстиции, убедив ее в необходимости снять все сбережения и передать их через службу доставки такси для "декларирования в налоговом органе". Поддавшись обману, женщина за несколько дней отправила мошенникам более 1,7 миллиона рублей, сообщается в телеграм-канале "Полиция Прикамья".

Когда пермячка в очередной раз вызвала такси, чтобы передать 150 тысяч рублей, водитель Андрей заподозрил неладное. Он попытался объяснить женщине, что ее обманывают, но та настаивала на своем. Приехав по указанному адресу, таксист попросил получателя назвать данные бабушки, которые тот, естественно, не знал. После угрозы сфотографировать получателя молодой человек скрылся.

Андрей обратился в полицию, несмотря на угрозы со стороны мошенников. Благодаря его действиям, деньги были возвращены пенсионерке.

Ранее сообщалось о том, как мошенник из федерального розыска глупо попался в Екатеринбурге.

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