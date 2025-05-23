Названа причина расстрела людей на вокзале под Воронежем

Стало известно, что послужило причиной стрельбы на вокзале в Россоши Воронежской области. Об этом пишет SHOT.

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По информации телеграм-канала, стрельбе предшествовал конфликт. 38-летний Владимир Т. поссорился с другим мужчиной и после очередной перепалки с ним достал пистолет.

Ранее сообщалось, что стрелок был судим за разбойное нападение.

Мужчина выстрелил в спину оппоненту из пистолета с глушителем, пуля прошла навылет.

Канал пишет, что пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии, ему сделали операцию.

После расстрела оппонента мужчина сделал несколько выстрелов в сторону случайных прохожих.

Стрелявшего продолжают разыскивать в Россоши и ближайших городах и поселках, объявлен план «Перехват».