Пятеро подростков изнасиловали девочку в кабинете директора школы

В индийском городе Морадабад пятеро подростков изнасиловали 12-летнюю девочку из касты неприкасаемых в кабинете директора школы. Об этом сообщает The Times of India.

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По информации издания, инцидент произошел 8 мая в здании школы. Изверги заманили девочку в учебное заведение под предлогом угощения газировкой. Один из подозреваемых использовал ключ, украденный у своего отца-сторожа, чтобы проникнуть в школу.

Как рассказала потерпевшая, ее отвели в кабинет директора, напоили газировкой, после чего она потеряла сознание. Затем школьники совершили над ней насилие, снимая происходящее на видео. Они угрожали ей и ее родителям расправой, если она кому-либо расскажет об инциденте.

Мать девочки обратилась в полицию. По данным СМИ, все подозреваемые, ученики в возрасте от 12 до 14 лет, арестованы.